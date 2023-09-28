Гигантскую губадию весом 150 кг и диаметром 1,5 метра испекут на гастрофесте в Татарстане

30 сентября на гастрономическом фестивале «Зур бэлеш — Гобэдия» испекут самую большую губадию весом 150 кг. Об этом «Татар-информу» сообщила президент международной ассоциации татарской национальной кухни и культуры Резеда Хусаинова.

Гастрофест пройдет недалеко от Казани — в поселке Осиново на территории одного из банкетных залов по улице Гагарина, 3А.

Для выпекания губадии, которая, по мнению организаторов, достойна Книги рекордов Гиннесса, на улице выложили специальную печь и сделали сковороду диаметром в 1,5 метра. В лакомство положат традиционные продукты: рис, изюм, корт, а также добавят и «изюминку» — чернослив и урюк.

Фото: предоставлено Резедой Хусаиновой

«Рецепт такой — понадобится 15 кг корта, 15 кг риса, 200 яиц, 10 кг изюма, по 2-3 кг чернослива и урюка. А также 10 кг сливочного масла, 2 кг сахарного песка. Для замешивания теста необходимо будет 1 кг дрожжей, 10 литров молока, по 3 кг сливочного и подсолнечного масла и 30 кг муки, а также сахар и соль», — поделилась рецептом будущего блюда-рекордсмена собеседница агентства.

Полутораметровую губадию испекут студенты вузов и ученики профессиональных учебных заведений совместно с опытными поварами и кулинарами. Всего ожидается 10 команд. Также планируется участие представителей министерств и ведомств республики, депутатов Государственного Совета РТ, руководителей техникумов и училищ, а также мастеров национальной кухни.

Гостей фестиваля ждут горячие блины по бабушкиным рецептам, песни, танцы и татарское гостеприимство. Большой праздник завершит совместное чаепитие.

Мероприятие проводится в связи с Годом национальных культур и традиций, объявленным в 2023-м Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Начало события намечено на 11.00.