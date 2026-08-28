Гигантского сома весом 75 кг выловили рыбаки в Набережных Челнах

Компания друзей из Набережных Челнов вернулась с рыбалки с сомом весом 75 килограммов и длиной более двух метров, сообщают «Челнинские известия».

Согласно полученной информации, теща одного из рыбаков Татьяна Исмагилова в соцсетях рассказала, что с 11 утра до 6 вечера гигант водил рыбаков по Каме, но они не сдались и вымотали его.

Для команды это был не просто отдых, а настоящий спортивный вызов – сома вываживали по очереди, передавая удочку друг другу. Трофей поделили на троих. На берегу устроили контрольное взвешивание: результат – 75 кг чистого веса и более двух метров длины.

По словам Исмагиловой, самое вкусное, что можно приготовить из такого сома, – сочный шашлык и нежные котлеты.