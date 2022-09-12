Гигантский эмбрион над ареной цирка, скорый поезд под Баумана: чем удивил медиафест «Нур»

Несколько тысяч зрителей посетили второй Международный фестиваль медиаискусства «Нур». Он проходил в Казани три дня, включал лекции, дискуссии, танцевальные перформансы и главное – невероятные аудиовизуальные инсталляции. Корреспондент «Татар-информ» увидел некоторые из них и понаблюдал за реакцией зрителей искусства будущего.

Нынешний фестиваль медиаискусства «Нур» прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Медиалуч для объектов под замком

Международный фестиваль медиаискусства «Нур» прошел в Казани второй раз. В отличие от первого, который состоялся в сентябре прошлого года и был, можно сказать, не замечен ни СМИ, ни зрителями, нынешний «Нур» (что переводится с татарского как луч) прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, с участием министра культуры Татарстана Ирады Аюповой на церемонии открытия и тысячами посетителей тех самых объектов медаи-арта, из желания продемонстрировать которые и сложился фестиваль.

Представители 18 стран стали соавторами фестиваля в этом году – это 152 участника, в числе которых, например, мексиканец Андрес Молина. Зрелищные инсталляции можно было увидеть в 13 локациях Казани. И что было особенно притягательно – некоторые из объектов, освещенных на три фестивальных дня лучами медиаискусства, являются закрытыми в поседневности Казани зданиями на реставрации или вовсе пока пустующими помещениями в ожидании новой функции, в которых многие хотели бы побывать. Часть из них можно было посетить бесплатно, другую – по билетам. Общий билет на все мероприятия (инсталляции) стоил 1,5 тыс. рублей.

Люди выстаивали многометровую очередь, чтобы увидеть инсталляцию Reality tunnel Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ожившая галерея под Баумана

Самое большое количество зрителей оказалось у подземной галереи улицы Баумана. О создании «живой» подземной улицы-дублера Баумана говорят с 90-х годов прошлого века, но ни один проект так до сих пор и не был воплощен – из-за технических и экономических трудностей. Люди выстаивали сюда многометровую очередь не менее, а то и более получаса в ожидании увидеть инсталляцию Reality tunnel (пер. с англ – туннель реальности): вход на этот объект был свободным, к тому же центральная прогулочная улица города в выходные всегда полна молодежи. Как сообщили «Татар-информ» сотрудники фестиваля NUR, контролировавшие вход в подземную галерею, в первый день фестиваля объект посетило около 3 тыс. человек, во второй – около 8 тыс., к середине третьего дня – еще около 2,5 тыс. зрителей.

В темноте подземной улицы-дублера и правда, как в действующем тоннеле, среди колонн-подпорок визжали и скрежетали не то виртуальные поезда, не то интерактивные самолеты, стремительно надвигались прямо на смотрящего световые эффекты. Продолжительность инсталляции – 4,5 минуты. Зрителей запускали человек по 50-60, после просмотра многие были под сильным впечатлением.

В темноте подземной улицы-дублера среди колонн-подпорок визжали и скрежетали не то виртуальные поезда, не то интерактивные самолеты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Даже хочется похлопать», – послышалось после завершения сеанса в обеззвучившей темноте галереи.

Создала эту инсталляцию концепт-студия Formate, которая специализируется на создании медиаконтента, режиссуре и продюсировании мультимедийных проектов. С 2017 года студия объединяет прогрессивные идеи и инновационные технологические решения в подобные «Туннелю реальности» визуализации.

Здание Казанской художественной школы, где сейчас размещается худучилище имени Фешина, – объект культурного наследия федерального значения. Его богато декорированный дореволюционной лепниной актовый зал находится в аварийном состоянии и ожидает реставрации, на время фестиваля «Нур» он стал местом демонстрации инсталляции ENCAGED.

Здание Казанской художественной школы стало местом демонстрации инсталляции ENCAGED Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сквозящий с потолка вниз луч пронизывал и опутывал вытянутую ввысь клетку. Так аудиовизуальная инсталляция, утверждают ее авторы, исследует рамки и формирует свой образ в искусственно созданных ограничениях. Авторы этой работы – TRIBE (коллаборация медиахудожника Саши Коджо, AV-артиста Саши Медведева и продюсера Алисы Давыдовой). Коллектив создает работы, переплетая свет и звук, чтобы вызвать у зрителей интенсивные переживания и погрузить их в исследование своих ощущений.

ENCAGED – одна из десяти платных инсталляций фестиваля, посетить которую можно было отдельно от других локаций за 400 рублей. В первый день увидеть ее пришли около 200 зрителей, во второй – больше 800, к середине завершающего дня –больше 450.

Под куполом цирка авторы инсталляции разместили гигантский прозрачный эмбрион человека Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гигантский эмбрион над ареной цирка

Самой зрелищной стала, конечно, инсталляция в Казанском цирке. Прямо над его ареной и под куполом соавторы Illlluminarium3000 и Luch разместили гигантский прозрачный эмбрион человека с пуповиной и пробегающими по нему то и дело то зелеными, то синими, то красными лучами и искрами света. К завершению инсталляции в ней начинала звучать церковная музыка о рождении сына человеческого.

По задумке авторов, эта кинетическая скульптура Singularis – символ уз человека и природы, который всю жизнь пытается оборвать пуповину связи и утвердиться как независимая личность, но обретает чувство тотального одиночества и тревогу. Они-то вынуждают лихорадочно двигаться и действовать в попытках обрести новую сущность. При этом инсталляция изображает человека будущего – рожденного в космосе, человека как положительно заряженную частицу, как существо, с которого всё началось. Человечество получило сигнал и отправляется на поиски сквозь время, материю и пространство.

Сотворцы инсталляции – команда с Юрием Пелиным и Евгенией Годуновой (Illlluminarium3000 ), которая занимается медиаархитектурой, инновационным дизайном и 3D-маппингом, а также московская арт-студия LUCH, специализирующаяся на 3D-технологиях, графике и визуальных эффектах, голографических и интерактивных инсталляциях, дополненной и виртуальной реальности.

На огромном экране в лектории бесплатно демонстрировалась выставка генеративного искусства Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Иллюзорная лодка-тень в экстрим-парке УРАМ

В экстрим-парке УРАМ было сразу две локации для медиаинсталляций – одну можно было посмотреть бесплатно, на другую требовался билет. На огромном экране в лектории бесплатно демонстрировалась выставка генеративного искусства: семь художников из России, Турции, Аргентины и Швеции представили здесь свои творения (Sasha Kodjo, Ed Creativecoder, Hakan Yılmaz, ​​Petitsapin, Vjdzhesus, Oleo, Ecem Dilan Köse). Генеративное искусство, к слову, – это такое произведение, которое полностью или частично создано с использованием компьютерных алгоритмов, позволяющих работам меняться и реагировать на звуки.

Параллельно в бетонном боуле пришедшие по билету могли увидеть инсталляцию Shadow (пер. с англ. – тень). Каркас длинной лодки парил над эфемерными водами, окрашиваемыми медиалучами в разные цвета, то и дело, как живые, из стороны в сторону стайками проносились мелкие, такие же эфемерные, как несуществующие волны, рыбешки.

В бетонном боуле пришедшие по билету могли увидеть инсталляцию Shadow Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Создала инсталляцию студия SILA SVETA (креативный директор Илья Балакин, медиахудожники Денис Заболотный и Александр Карелин, технический директор Александр Кацев, музыка — Moapillar). По замыслу авторов, это – аллюзия к нашему времени: все события эфемерны, а выбор – только иллюзия. Повисшая в воздухе лодка –образ реального момента между несуществующим уже прошлым и несуществующим еще будущим.

Оживший городской магистрат

Также две медиаинсталляции, одна бесплатная, другая по билету, были размещены в здании городского магистрата (Баумана, 3). Это строение – как и здание Казанской художественной школы, объект культурного наследия федерального значения. Несколько лет назад в нем хотели разместить филиал Русского музея, позже – открыть муниципальный (городской) музей. Но пока объект все еще пустует, в советское время здесь размещалось Управление хлебопекарной промышленности ТАССР.

На здании городского магистрата можно было увидеть маппинг-шоу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Р.Р

На фасаде здания все желающие могли видеть маппинг-шоу. 3D-работы, оживляющие пустующее строение, создали художники из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга (Denerog & Nala Akhsanova, Danil Gubaidullin, Artem Filippov, Artgoray, Airat Shakiryanov, Faiaz Azizov, Russell_this_is).

По билету можно было пройти внутрь здания городского магистрата, подняться на второй этаж и увидеть занятную конструкцию инсталляции Phantasm of Interference. Создал ее современный московский художник Виктор Поляков. Начиная студийным фотографом, увлекаясь и геометрической оптикой, и психологией, теперь он использует в своих паблик-арт-инсталляциях и скульптурах свет и движение в качестве ключевых медиумов.

3D-работы, оживляющие пустующее строение, создали художники из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Phantasm of Interference – это несколько сферических резервуаров с водой и волногенераторов, подвешанных над посетителями помещения. Проходя сквозь них, цветные лучи наполняют пространство световыми проекциями эффектов интерференций. Художник попытался воссоздать «мерцание» на стыке природных явлений и явной рукотворности светотеневых эффектов – посетители оказываются то ли в воде, то ли в фантазийном мире вроде «Аватара», сопровождаемым звуками капель дождя. Кто-то делает эффектные фото внутри этой инсталляции, кого-то, как Никиту Максимова из Москвы, студента КФУ отделения рекламы 2 курса, ее свет и звуки подталкивают к пластике танца.

«Учиться в Казань из Москвы уехал от родителей, если честно. Здесь от одногруппницы, которая работает на фестивале NUR, узнал об этом мероприятии и вот со своей подругой пришел посмотреть», – рассказал он «Татар-информу».

Инсталляцию внутри здания магистрата в каждый из трех дней фестиваля посетили около 1000 человек.

Phantasm of Interference – это несколько сферических резервуаров с водой и волногенераторов, подвешанных над посетителями помещения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Поломавшийся мексиканский «Тритон»

Бывший цех швейной фабрики «Адонис» стал местом трансляции медиаработы Tritón мексиканца Андреса Молина. В Россию, уверяют организаторы фестиваля, он приехал специально для участия в «Нур». Художник специализируется на лазерном маппинге, работает диджеем на вечеринках андеграунда в Мехико, сотрудничает с известными артистами. Прототипами для его медиаинсталляции стали подводные существа, наполовину состоящие из света, наполовину из воды. По замыслу автора, зрители должны были погрузиться в мир инфразвуковых частот морских глубин, усиленных мерцанием лазера. Каждый раз перед началом запуска инсталляции Андрес Молина лично настраивал в ней работу лазера, на третий день, когда медиахудожник уже уехал из Казани, лазер вышел из строя – зрители наблюдали только сменяющееся изображение на экране.

На третий день, когда автор медиаработы Tritón уже уехал из Казани, лазер вышел из строя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Увидеть мексиканского «Тритона», к слову, стремились в первый день около 500 посетителей, во второй – около 1000, к середине третьего дня трансляции их набралось около полутысячи.

В Казанском Кремле показали «Инстинкт» и цифровое «Нигде»

Две медиаработы были представлены и в Казанском Кремле – обе со входом по билету. В отреставрированном здании Присутственных мест команда медиахудожников и инженеров Lite Light представила инсталляцию Nowhere (пер. с англ. – нигде). Она отражает аллюзию на путешествие во времени – мелькающие на трех стенах пространства подсвеченные прямоугольники, то приближаются, то исчезают. Если бы вы перемещались на поезде, хотят сказать авторы, вряд ли он имел бы привычные очертания, но точно был бы наполнен светом и звуком и нес бы с такой немыслимой скоростью, что вы одновременно были бы и тут и там – то есть в моменте между прошлым и будущим. Иными словами Нигде. Динамичную музыку для этой инсталляции написал казанский электронный музыкант и продюсер Mostapace.

Nowhere отражает аллюзию на путешествие во времени Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Тайницкой башне Казанского Кремля разместилась небольшая инсталляция Instinkt от арт-проекта в области новых медиа, аудиовизуального искусства, саунд-арта и экспериментальной музыки с характерной минималистичной эстетикой Tonoptik.

Этот медиаартобъект создан с использованием алгоритмов машинного обучения. При приближении и удалении к ней людей, она меняет цвет свечения, звуки – чтобы привлечь или, наоборот, отпугнуть зрителей. Конструкцию демонстрировали прежде в Китае и в России, и с тех пор, уверяют ее авторы, она усовершенствовала способы «самообороны».

В Тайницкой башне Казанского Кремля разместилась небольшая инсталляция Instinkt Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо перечисленных, медиаинсталляции фестиваля «Нур» также можно было посмотреть в мультимедийном парке «Россия – Моя история», на заводе Петцольда, на месте фонтана по улице Петербургской, в Национальной библиотеке и на одном из новых ЖК по улице Шоссейная.