Гигантская пробка образовалась на проспекте Победы в Казани из-за массового ДТП

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Серьезное ДТП произошло сегодня рано утром на Третьей транспортной дамбе в Казани напротив «Ак Барс Арены».

Участниками аварии стали сразу три автомобиля – Kia, Mazda и «Лада». Корейский автомобиль выкинуло с дороги на трамвайные пути, с двое других участников аварии перегородили две полосы для движения. Судя по машине скорой помощи на месте, в аварии есть пострадавшие.

Фото: © «Татар-информ»

Из-за аварии с проспекта Победы в сторону проспекта Ямашева образовалась гигантская пробка – машины стоят от ТРЦ «Южный».

«На месте происшествия работают автоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в Госавтоинспекции Казани.

В результате аварии пострадал 45-летний пассажир Mazda – он получил травму головы, как уточнили агентству в ГИБДД.