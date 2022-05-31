Гигабитный интернет МТС стал доступен еще 50 тысячам татарстанцев

МТС продолжает работу над расширением сети высокоскоростного домашнего интернета в республике. В результате нового строительства и модернизации существующих сетей, к концу первого квартала 2022 года возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с получили еще 50 тысяч жителей Татарстана. В Елабуге и Менделеевске новая технология МТС заработала впервые.

Жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Менделеевска и Елабуги могут подключить домашние компьютеры, планшеты и ноутбуки к интернету на скорости, до 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно.

«Современной семье, где мама зашла со смартфона в соцсети, папа смотрит кино на планшете, ребенок запустил игру на компьютере, а бабушка смотрит IP-ТВ, 100 Мбит/сек уже будет мало. При такой активности минимальный тариф может „просесть“ по скорости, поэтому интернет на скорости до 1 Гбит/сек поможет с комфортом пользоваться всеми благами цифровизации. Кроме этого, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно, объединив в один „пакет“ домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Для подключения домашнего сверхбыстрого интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к гигабитной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.