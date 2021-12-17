Гиды «Сказок о золотых яблоках» проведут заключительные экскурсии в Альметьевске

Фото: паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках»

В предновогодние выходные проект «Сказки о золотых яблоках» подготовил для всех желающих бесплатные, заключительные экскурсии в 2021 году в Альметьевске. Всех желающих приглашают на пешие прогулки по арт-объектам Альметьевска 18 и 19 декабря.

Первая прогулка состоится в субботу, 18 декабря, в 11.00. Участники экскурсии собираются у арт-объекта «Солнечный факел». Маршрут начнется здесь не случайно. Факелы, или «газовые свечи», символизируют начало масштабной нефтедобычи в Альметьевске, а экскурсия будет наполнена историческими фактами. Гид Ольга Данилова расскажет краткую историю города от девонского периода до наших дней.

В воскресенье, 19 декабря, в 12.00, на необычную экскурсию приглашаются взрослые и дети. Мероприятие пройдет в форме квеста — с вопросами и презентами для самых активных. Гид по сказкам Алсу Амирова проведет участников по каскаду прудов, а в пути будет задавать вопросы по истории Татарстана.

«Участники экскурсии познакомятся с муралами „Теория происхождения нефти“, „Защитник“, „Надыр Уразметов“, новым строящимся индустриальным сквером», — поделилась с ИА «Татар-информ» Алсу Амирова.

Гид не просто познакомит с уличным искусством, у каждого будет возможность стать художником. Под мостом, в специально отведенном месте, где есть элементы стрит-арта, участники экскурсии смогут нарисовать свое мини-произведение.

«Участники будут рисовать обычным разноцветным мелом, так как такие материалы, как краска в баллончиках, необходимо согласовывать. У экскурсантов будет возможность проявить все свои фантазии и способности», — рассказал гид.