Представители 31 района РТ обсудили механизмы развития и продвижения агротуризма

В молодежном центре «Волга» завершилась первая школа сельского туризма. Ее участниками стали предприниматели, представители сферы туризма и сервиса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства из 31 района Татарстана, желающие участвовать в развитии туризма в своем муниципалитете. Обучение проходило в течение трех дней, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Удивляет спектр направлений сельского туризма, которые представляют участники. Это и гиды, которые проводят экскурсии у себя в районе, руководители конного клуба, главы сельских поселений, заинтересованные в развитии своих сельских поселений. Увидев их всех, послушав их планы, хочется верить в светлое будущее», - отметила участница школы из Сабинского района Тамчыгуль Велеева.

Программа школы включала в себя мероприятия, направленные на выявление потребностей и туристической привлекательности сельской местности: тематические лекции, игры, анализ эффективности проектов на селе, групповой аудит. Все это проводилось с учетом специфики районов для внедрения в муниципальных образованиях республики.

В рамках школы также состоялась встреча с министром по делам молодежи РТ. Участники презентовали ему свои проекты и обсудили насущные вопросы, касающиеся развития сельского туризма среди молодежи.

«На встрече прозвучало много конкретных решений вопросов, волнующих как саму молодежь села, так наше министерство. Особенно запомнился проект Менделеевского района «Бидон». Ребята сформировали целое сообщество и организовали место для отдыха на природе. Проект реализуется в круглогодичном режиме, привлекая поток туристов в сельскую местность», - отметил Тимур Сулейманов.

По словам руководителя проекта Альберта Смирнова, для гостей организованы фотозоны с различными тематиками, есть пасека с апидомиками, зона для проведения мастер-классов, можно устроить пешие и велосипедные прогулки или порыбачить, а также многое другое. Размещаться можно как в уютных домиках, так и в туристических палатках. А зимой все желающие могут принять участие в экскурсионной программе по крестьянскому (фермерскому) хозяйству, посетить мастер-класс.

Также прошла презентция онлайн-курса «Секреты гидов сельского туризма без границ». Участниками стали эксперты из Хорватии, Германии и других стран, где успешно развивается сельский туризм.