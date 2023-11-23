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Гидрометцентр вновь предупредил о снеге, метелях и сильном ветре в Татарстане
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Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
В четверг на территории Татарстана вновь ожидается снег, в отдельных районах возможны метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируется западный, северо-западный ветер, ночью и утром его порывы могут достигать 15–18 м/с.
В ночные часы ожидается от −9 до −14 градусов, а днем — от −7 до −12.
По сообщениям синоптиков, на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.
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