Гидрометцентр вновь предупредил о снеге, метелях и сильном ветре в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В четверг на территории Татарстана вновь ожидается снег, в отдельных районах возможны метели. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируется западный, северо-западный ветер, ночью и утром его порывы могут достигать 15–18 м/с.

В ночные часы ожидается от −9 до −14 градусов, а днем — от −7 до −12.

По сообщениям синоптиков, на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.