Гидрометцентр Татарстана ждет к уикенду потепления до +14°С

Уже на выходных татарстанцев ждет потепление до 9-14 градусов выше нуля, следует из прогноза погоды на ближайшие дни от Гидрометцентра РТ.

На среду, 6 апреля, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Ночные температуры будут колебаться от -3°С до -8°С, днем обещают от +3°С до +8°С.

Мокрый снег и дождь сохранятся и в четверг, 7 апреля. Возможен сильный ветер порывами 15-20 м/с. Ночью термометры покажут от 0°С до -5°С, днем ожидаются температуры на уровне 2-7 градусов выше нуля.

В пятницу днем вероятность осадков небольшая. Температурный фон существенно повысится и составит ночью от 0°С до +5°С, днем 8-13 градусов тепла.

Предварительный прогноз на субботу и воскресенье обещает теплую погоду местами с небольшим дождем. Ночью синоптики ждут от 0°С до +5°С. Днем в субботу воздух прогреется до 6-11 градусов выше ноля, в воскресенье – от +9°С до +14°С.