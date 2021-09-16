Гидрометцентр Татарстана: Температура воздуха опустится на 4–6 градусов ниже нормы

В Татарстане вплоть до начала следующей недели сохранится установившаяся после прохождения холодного атмосферного фронта аномально холодная погода с заморозками. Это следует из прогноза, который распространил Гидрометцентр РТ.

Завтра, 17 сентября, как и сегодня, республика продолжит находиться в тыловой части циклона. В небе над регионом будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов ночью и от +8 до +13 — днем.

В ночь на субботу, 18 сентября, местами вероятны заморозки до 1 градуса ниже нуля. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов тепла. При этом по-прежнему вероятны небольшие дожди. «Среднесуточные температуры воздуха будут отставать от многолетней нормы на 4–6 градусов», — отмечают синоптики.

В воскресенье, 19 сентября, и в понедельник, 20 сентября, на место циклону в Татарстан придет северный антициклон. Небольшие дожди возможны лишь днем 20-го числа на западе республики. В темное время суток ожидается от 0 до +5 градусов, кое-где — заморозки до -2, -4 градусов. В светлое — столбики термометров поднимутся лишь до 8–13 градусов тепла.

По данным метеорологов, во вторник, 21 сентября, регион окажется во власти очередного циклона. Местами прогнозируются дожди. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов в ночные часы и от +8 до +13 — в дневные.