Гидрометцентр Татарстана предупредил о первом снеге

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В конце этой недели в Татарстане местами ожидается выпадение мокрого снега. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Мокрый снег ожидается в предстоящие пятницу и субботу. Но не все жители республики его увидят, поскольку он выпадет местами вместе с дождем. Выпадение первого снега в республике обычно отмечается в конце второй - третью декаду октября», - сказал он.

По прогнозу Гидрометцентра РТ, 25-26 октября под влиянием тыловой части циклона временами температурный фон понизится и составит ночью 0..+5 градусов, а днем +2..+7 градусов.

«Этой осенью, по данным наших метеостанций, снег пока не был зафиксирован», - добавил Гоголь.

По его словам, обычно снег в Татарстане ложится 17 ноября и позже. Это многолетние данные образования устойчивого снежного покрова в нашем регионе.