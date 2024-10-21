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Гидрометцентр Татарстана предупредил о первом снеге
В конце этой недели в Татарстане местами ожидается выпадение мокрого снега. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
«Мокрый снег ожидается в предстоящие пятницу и субботу. Но не все жители республики его увидят, поскольку он выпадет местами вместе с дождем. Выпадение первого снега в республике обычно отмечается в конце второй - третью декаду октября», - сказал он.
По прогнозу Гидрометцентра РТ, 25-26 октября под влиянием тыловой части циклона временами температурный фон понизится и составит ночью 0..+5 градусов, а днем +2..+7 градусов.
«Этой осенью, по данным наших метеостанций, снег пока не был зафиксирован», - добавил Гоголь.
По его словам, обычно снег в Татарстане ложится 17 ноября и позже. Это многолетние данные образования устойчивого снежного покрова в нашем регионе.
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