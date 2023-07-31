Гидрометцентр Татарстана назвал причины смертоносного урагана

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В августе в Татарстане возможны новые разгулы стихии – усиления ветра, грозы и град. Причины смертоносного урагана, случившегося в конце прошлой недели, «Татар-информу» объяснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В ближайшие дни такие опасные метеоявления не ожидаются, но в августе они вполне возможны, если на перегретые воздушные массы придет холодный воздух. Если будет интенсивный контраст температур воздушных масс, то возможны схожие явления», – сказал он.

Специалист пояснил, что в минувшую субботу, когда из-за урагана в Поволжье погибли 10 человек, в том числе 9 из Татарстана, произошло столкновение атмосферных фронтов двойной системы. Через республику прошли холодный фронт и фронт окклюзии.

«На очень теплый воздух пришел очень холодный. Этот контраст обусловил развитие негативных процессов. Такое явление часто бывает летом», – пояснил Феликс Гоголь.

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