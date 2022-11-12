Гидрометцентр спрогнозировал татарстанцам сильный дождь, мокрый снег и метель

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о значительном ухудшении погоды в эти выходные и в начале следующей рабочей недели. По прогнозу, в субботу и воскресенье будут идти дожди, которые к понедельнику перейдут в снег.

Сегодня в Казани временами пройдут дожди, Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит 6-8 градусов выше нуля, в целом по Татарстану – от 3 до 8 градусов тепла.

Завтра, 13 ноября, в Татарстане будет облачно, пройдет дождь, местами сильный. Ветер западный, северо-западный сильный порывами до 24 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +3 до +8 градусов.

В понедельник, 14 ноября, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Днем местами возможна кратковременная метель. Ветер северо-западный, северный сильный порывами до16-21 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от +3 до –2 градусов, на дорогах – гололедица и снежная каша.