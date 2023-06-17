Гидрометцентр спрогнозировал татарстанцам прохладную погоду с сильным ветром

В Татарстане в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный, завтра днем – местами порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха этой ночью составит 6-11 градусов тепла, в низких местах – от +3 до +5. Днем в воскресенье воздух прогреется до 15-20 градусов.

В Казани сегодня ночью скорость ветра достигнет 6-11 м/с, температура воздуха опустится до 9-11 градусов, в низких местах – 6-8 градусов тепла. Завтра днем в столице республики не ожидается существенных осадков, а воздух прогреется до 17-19 градусов выше нуля.

В понедельник, 19 июня, в республике сохранится прохладная и сухая погода. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов.