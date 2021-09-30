Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Европейской части России

В начале следующей недели в Европейской части России ожидается потепление — температура воздуха может превысить 15 градусов. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, россияне могут успеть позагорать, так как солнце еще достаточно активное: «При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое».

Потепление и ясная погода связаны с тем, что на этой части РФ установится стационарный антициклон и холод уйдет на Восток. Однако на этой неделе погода в Поволжье и на Урале будет оставаться холодной.