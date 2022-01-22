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Общество
22 января 2022  11:00

Гидрометцентр: С 25 января в России начнется понижение температур

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В Татьянин день — 25 января — в Европейской части России прогнозируется похолодание. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во вторник в центре Европейской России температура снизится до значений, близких к норме и даже чуть ниже. Аномалия будет составлять 1-2 градуса ниже нормы. Приблизится антициклон, ветер будет слабый, днем будет около десяти градусов», — объяснил эксперт.

Как рассказали в Гидрометцентре, в ночные часы температура упадет до 10–11 градусов мороза. На этих же выходных, а также в начале следующей недели ожидается теплая погода — на 6–8 градусов выше нормы.

#татьянин день #Прогноз погоды #похолодание
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