Общество 16 марта 2026 18:06

В Гидрометцентре РТ заявили, что Волга очистится ото льда в конце апреля

В этом году Волга полностью очистится ото льда в третью декаду апреля. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Что касается Волги, а точнее, Куйбышевского водохранилища, то ожидается полное очищение ото льда в средние многолетние даты – 20-25 апреля. Вскрываться начнет раньше, но полное очищение – это третья декада апреля», – сказал он.

По прогнозу Гидрометцентра России, ожидаемые максимальные уровни весеннего половодья в Татарстане будут около нормы и до 0,8 метра выше нормы на реках Казанка, Берсут, Анзирка, Ик, Степной Зай, Карла, Дымка и других. Вскрытие водоемов ото льда прогнозируется в первую-вторую декады апреля.

#прогноз погоды в рт #гидрометцентр #половодье
