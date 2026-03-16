Общество 16 марта 2026 16:51

Гидрометцентр РТ сообщил об аномальном тепле в апреле и в мае

По прогнозу Гидрометцентра России, апрель и май в этом году будут теплыми. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Температура воздуха в апреле и мае прогнозируется выше климатической нормы на один градус. В апреле норма для республики составляет плюс 5,4 градуса, а в мае – плюс 13,6 градуса», – отметил он.

Феликс Гоголь отметил, что прогноз по завершению отопительного сезона в этом году в Татарстане еще делать рано.

«В ближайшую пару недель точно не завершится. Нужно, чтобы установилась стабильная температура выше плюс 8 градусов. Это будет явно не в конце марта и не в начале апреля», – заметил он.

Подшефные территории Татарстана получат помощь из Нижнекамска

Сегодня в Татарстане наиболее вероятная дата Ночи Предопределения

