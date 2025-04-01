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Общество 1 апреля 2025 15:59

Гидрометцентр РТ сообщил о ежегодном увеличении вегетационного периода

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Новый вегетационный период начнется в Татарстане раньше, а завершится позже. Его продолжительность ежегодно увеличивается в Татарстане и по всей России. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Это обусловлено изменениями в климатической системе, температура растет во всем мире. Продолжительность зимнего периода уменьшается, а теплого периода, когда происходит активное развитие растений, ежегодно увеличивается», – пояснил Гоголь.

Однако ежегодный рост температур оказывает негативное влияние на сельхозкультуры, поскольку все чаще случаются почвенные и атмосферные засухи, суховеи. Кроме того, летом в Татарстане возможны опасные метеорологические явления – ураганы, смерчи, град, грозы и другие.

#прогноз погоды #гидрометцентр рт #Сельское хозяйство
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