Гидрометцентр РТ сообщил о ежегодном увеличении вегетационного периода

Новый вегетационный период начнется в Татарстане раньше, а завершится позже. Его продолжительность ежегодно увеличивается в Татарстане и по всей России. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Это обусловлено изменениями в климатической системе, температура растет во всем мире. Продолжительность зимнего периода уменьшается, а теплого периода, когда происходит активное развитие растений, ежегодно увеличивается», – пояснил Гоголь.

Однако ежегодный рост температур оказывает негативное влияние на сельхозкультуры, поскольку все чаще случаются почвенные и атмосферные засухи, суховеи. Кроме того, летом в Татарстане возможны опасные метеорологические явления – ураганы, смерчи, град, грозы и другие.