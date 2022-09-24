Гидрометцентр РТ: сильный дождь и ветер обрушатся на Татарстан

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий: завтра, 25 сентября, на республику обрушатся сильный дождь и сильный ветер порывами до16 м/с.

Предстоящей ночью в РТ будет облачно, с прояснениями, без осадков. Дождь пройдет завтра утром и днем, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 16 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +7 до +12 градусов, в дневные – от +11 до +16 градусов.

В Казани сегодня ночью воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, завтра днем – до 12-14 градусов выше нуля, временами дождь, ветер северо-западный умеренный.