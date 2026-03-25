Гидрометцентр РТ рассказал, растает ли снег в марте в Татарстане

Полного схода снега в марте в Татарстане не будет. По прогнозам, на большей части республики снег исчезнет лишь во второй декаде апреля. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Снежный покров в дневные часы уменьшается, ночью таяние снега тормозится. Хотя он естественно уменьшается, его количество значительно. Такой характер погоды будет способствовать постепенному плавному сходу снежного покрова. Поэтому в течение марта он еще однозначно не сойдет», – заметил он.

При этом ситуация по районам неоднородная: если на востоке (например, в Азнакаевском районе) на полях снега уже почти нет, то в Казани, Арском и Зеленодольском районах запасы снега все еще значительны.

«Средние даты схода снежного покрова в республике варьируются от 9 до 17 апреля. Самая ранняя дата приходится на вторую декаду марта, а самая поздняя – на конец мая. По статистике прошлых лет, однажды это случилось 24 мая», – сказал Феликс Гоголь.

