Гидрометцентр РТ рассказал, чем запомнилась уходящая зима в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Все три месяца уходящей зимы в Татарстане были аномально теплыми. Среднемесячная температура декабря оказалась выше нормы на 3-4 градуса, января – на 5–7 градусов, февраля – на 1–3 градуса. Об этом сегодня «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Декабрь оказался на 3-4 градуса теплее обычного, со средними месячными температурами -5, -6 градусов. Аналогичными по температурному режиму за последние 35 лет в республике были декабри 1999, 2005, 2013, 2017 и 2019 годов. В целом за месяц в большинстве районов республики выпало 30–45 миллиметров осадков, что составляет 85–120% от нормы», – отметил он.

В Чистополе и Мензелинске месячная сумма осадков составила 50 миллиметров, что значительно выше нормы, а в ряде юго-западных районов осадков выпало лишь 75% от нормы (20–25 миллиметров).

Январь в регионе оказался на 5–7 градусов теплее многолетних значений, средние месячные температуры составили -4, -6 градусов.

«В целом месяц стал одним из самых теплых за весь ряд регулярных наблюдений, теплее на один градус было только в 2007 и 2020 годах. В целом в январе по республике выпало 35–65 миллиметров осадков, или 125–195% от нормы, местами – около нормы», – пояснил Гоголь.

Первая декада февраля со средней температурой воздуха -4, -6 градусов оказалась теплее обычного на 6–8 градусов, осадков выпало от 1 до 7 миллиметров, или 15–65% от нормы. Особенно дефицит снега ощутили жители Чистополя, Муслюмова и Азнакаева.

Вторая декада последнего зимнего месяца в большинстве районов оказалась холоднее обычного на 1-2 градуса, средняя температурой воздуха составила -11, -13 градусов. Снег выпадал по районам неравномерно. Сумма осадков за декаду в Азнакаеве, Бугульме, Казани, Нижних Вязовых и Кайбицах составила 3–6 миллиметров, или 30–75 % от нормы. В Елабуге и Акташе, а также в Западном Закамье выпало 15–20 миллиметров осадков, что выше нормы.

«Предварительно средняя температура февраля в Татарстане составит -8, -10 градусов, что на 1–3 градуса выше средних многолетних значений, сумма осадков составит от 13 до 32 миллиметров», – отметил Феликс Гоголь.