Гидрометцентр РТ предупредил татарстанцев о сильном порывистом ветре и дожде

Предстоящей ночью и завтра днем на территории Татарстана местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, в Казани ветер усилится в утренние и дневные часы, предупреждает Гидрометцентр РТ.

В Казани сегодня ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит 2-4 градуса выше нуля, днем 24 октября также ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, воздух прогреется до 4-6 градусов тепла.

В целом по Татарстану сегодня ночью температура воздуха будет колебаться от -1 до +4 градусов, завтра днем – от +2 до +7 градусов.