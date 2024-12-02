Гидрометцентр РТ предупредил татарстанцев о похолодании и гололедице к концу недели

К концу недели в Татарстане ожидается похолодание. 5 декабря минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем составит 0..-5 градуса. На дорогах возможна сильная гололедица.

«Температура в первую декаду декабря в Татарстане оказалась на три градуса выше нормы. Однако к концу недели, начиная с четверга, погодные условия поменяются, в республике похолодает. 5 декабря температуры в дневные и ночные часы по Татарстану будут отрицательными – от 0 до -5 градусов. В субботу и воскресенье прогнозируются более низкие температуры», - сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

По его словам, выпадение снега в выходные дни в республике не ожидается. А предстоящее похолодание будет кратковременным. В начале следующей недели вновь начнется фаза потепления из-за очередной серии циклонов.

Более подробно о погоде в декабре читайте сегодня в материале «Татар-информа».