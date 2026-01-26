Гидрометцентр РТ предупредил о нашествии сильных снегопадов на этой неделе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На смену крепким морозам в Татарстан придут обильные снегопады. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Начиная с завтрашнего дня погода будет меняться в противоположную сторону, от морозов мы переходим к снегу. Снег выпадет очень прилично, будет много осадков», – сказал он.

Если раньше погодные условия в регионе определялись вторжением сибирского антициклона и осадков практически не отмечалось, то сейчас ситуация кардинально меняется.

«Сибирский антициклон отходит, на его смену идут фронтальные разделы циклона с запада. Они принесут резкое повышение температурного фона и большое количество осадков в виде снега. Ожидается значительное превышение средних значений… Опять идут сильные снега… Опять наша техника будет вынуждена усиленно работать», – подчеркнул Феликс Гоголь.

Сейчас, по данным разных метеостанций, высота снежного покрова в районах Татарстана колеблется от 20 до 40 см.