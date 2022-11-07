Гидрометцентр РТ пообещал заметное потепление к выходным

С приходом атлантических циклонов в Татарстане начнется повышение температур. Уже к выходным столбики термометров днем будут подниматься до +7 градусов. Это на 3–4 градуса выше климатической нормы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Погода начнет меняться со среды — завтра, как сообщал «Татар-информ», дневные температуры не поднимутся выше +4 градусов.

9 и 10 ноября в Татарстане сохранятся снег, мокрый снег, местами пройдут дожди. Температуры воздуха ночью в среду составят от −3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5. На следующий день ожидается от 0 до +4 градусов в ночные часы и 2–7 градусов выше нуля днем.

Предварительно, в пятницу и субботу в республике вновь возможны дожди. Температуры и ночью, и днем будут положительными: от 0 до 5 и от 2 до 7 градусов соответственно.