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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ вновь продлевает штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории РТ.
«В период с 17 по 24 июля на территории Татарстана местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году впервые штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов было объявлено с 13 по 20 апреля.
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