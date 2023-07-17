Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ вновь продлевает штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории РТ.

«В период с 17 по 24 июля на территории Татарстана местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году впервые штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов было объявлено с 13 по 20 апреля.