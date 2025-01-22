Гидрометцентр РТ объяснил, почему зима в Татарстане стала теплой

Температура воздуха в две минувшие декады января в Татарстане оказалась значительно выше климатической нормы. По предварительному прогнозу, несмотря на короткое похолодание, третья декада месяца тоже будет теплой. Почему эта зима удивляет татарстанцев теплыми рекордами, «Татар-информу» объяснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В декабре и в январе у нас преобладала циркуляция западно-восточных воздушных масс, циклоны с теплым воздухом перемещались в основном с Атлантики. Затоков холодного воздуха или влияния Сибирского антициклона не отмечалось. Обычно часто в зимние месяцы на Европейскую территорию России оказывает влияние гребень Сибирского антициклона. Но этой зимой такого практически не было, поэтому существенного понижения температур тоже не наблюдалось», - рассказал он.

Температура воздуха в первую декаду января в Татарстане оказалась выше нормы на 7-9 градусов. Вторая декада по республике оказалась теплее обычного на 4-6 градусов. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра России, температура в третью декаду января по республике будет выше нормы на 2-3 градуса.