Гидрометцентр РТ назвал самую холодную ночь января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В период аномальных январских холодов, которые покидают на этой неделе Татарстан, температурные рекорды побиты не были. Самая холодная ночь была зафиксирована на прошлой неделе. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Самой холодной была ночь с пятницы на субботу, когда в республике температурный фон понижался до «минус» 37 градусов, по данным метеостанции Муслюмово. В Бавлинском районе столбик термометра опускался до «минус» 36,7 градуса. В Казани в эту ночь температура опускалась до «минус» 26,4 градуса в Приволжском районе, до «минус» 32,8 градуса в Авиастроительном районе», – рассказал он.

В целом самые низкие температуры в эту ночь отмечались на востоке и юго-востоке республики. В последние годы в связи с глобальным потеплением климата такие холода «кажутся нам чем-то экстраординарным», заметил Феликс Гоголь.