Гидрометцентр РТ: Местами по Татарстану опустится туман

Сегодня, 29 октября, утром и в первой половине дня местами по Татарстану, включая Казань, опустится туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Накануне синоптики рассказали, что в субботу на территории республики ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, а в ночные и утренние часы на дорогах может образоваться гололедица.

На момент написания материала температура воздуха по Татарстану составляла от 0,1 до 2 градусов тепла (по Казани — от +1,2 до +1,7 градуса).