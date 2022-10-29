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Ру Тат
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Общество
29 октября 2022  09:30

Гидрометцентр РТ: Местами по Татарстану опустится туман

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Сегодня, 29 октября, утром и в первой половине дня местами по Татарстану, включая Казань, опустится туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Накануне синоптики рассказали, что в субботу на территории республики ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, а в ночные и утренние часы на дорогах может образоваться гололедица.

На момент написания материала температура воздуха по Татарстану составляла от 0,1 до 2 градусов тепла (по Казани — от +1,2 до +1,7 градуса).

#гидрометцентр рт #предупреждение об ухудшении погодных условий #туман
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