Гидрометцентр РФ начал делать прогнозы погоды для новых регионов России

Гидрометцентр России уже составляет прогнозы погоды для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Романа Вильфанда.

Вильфанд отметил, что занимается ими северокавказское управление гидрометслужбы. И сейчас формируется база данных погодных параметров новых регионов для того, чтобы увеличить точность, надежность и дальность прогнозов.

Две новые республики и две области вошли в состав Российской Федерации 30 сентября по итогам прошедших в них референдумов.