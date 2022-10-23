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Погода
23 октября 2022  07:20

Гидрометцентр РФ начал делать прогнозы погоды для новых регионов России

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Гидрометцентр России уже составляет прогнозы погоды для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Романа Вильфанда.

Вильфанд отметил, что занимается ими северокавказское управление гидрометслужбы. И сейчас формируется база данных погодных параметров новых регионов для того, чтобы увеличить точность, надежность и дальность прогнозов.

Две новые республики и две области вошли в состав Российской Федерации 30 сентября по итогам прошедших в них референдумов.

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