Гидрометцентр рассказал о температурных аномалиях в Приволжском ФО

В ближайшие дни температуры в Приволжском федеральном округе будут на 10–12 градусов выше нормы. Вместе с антициклоном тепло будет перемещаться от Европейской части России к Уралу и Сибири. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Летняя погода — значительно выше нормы — ожидается в Москве. Сегодня аномалия составит около двух градусов, завтра — три, 13–15-го числа — 4,5 градуса.

На протяжении недели в ЦФО прогнозируется от 19 до 25 градусов.

«Начинаются суровые будни, а начинаются они с практически летней погодой. Связано это с тем, что в центре Европейской России устанавливается хорошо выраженный антициклон. Солнечное небо одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого мая, иногда будут небольшие осадки <...> Затем небо будет более облачным, потому что, начиная с одиннадцатого мая, давление будет падать, примерно каждый день на два-три миллиметра, но на температуре это не скажется», — объяснил специалист.

Из-за особенностей передвижения воздушных масс в некоторых областях Северо-Западного федерального округа в эти дни будет даже теплее, чем в Европейской части РФ. В частности, это относится к Новгородской, Вологодской и Калининградской областям.

«Связано это с тем, что помимо антициклональной погоды, которая предполагает прогрев подстилающей поверхности, там еще перенос теплых воздушных масс. Он еще будет добавлять один-два градуса», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Помимо этого, заметные аномалии будут наблюдаться на востоке Европейской территории России, в том числе в Приволжском федеральном округе (ПФО), на Урале и в Западной Сибири. Так, сегодня в двух последних будет наблюдаться значительное превышение температурной нормы.

«Антициклон, который устанавливается в центре Европейской России, будет медленно перемещаться на Урал (сначала ПФО). Отклонения от нормы будут следовать за перемещением этого антициклона. Поэтому в ПФО отклонение на 10 градусов выше нормы и на Урале тоже», — заявил метеоролог.

На среднем Поволжье и в Западной Сибири аномалия составит шесть—восемь градусов. 14 мая в ПФО температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы и составит 30–32 градуса.

«Они — температуры — действительно впечатляющие», — сказал Вильфанд.

Ожидается, что такая погода продлится до конца этой недели.