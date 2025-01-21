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Гидрометцентр рассказал о погоде в третью декаду января в Татарстане
В третью декаду января температура воздуха в Татарстане будет выше нормы на 2-3 градуса. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
«В первые два дня третьей декады января среднесуточная температура воздуха по республике будет ниже нормы, но за счет остальных дней произойдет компенсация. В целом температурный фон будет повышенным. Ожидается, что средняя температура будет выше нормы на 2-3 градуса», - сказал он.
В целом, по данным Гоголя, среднемесячная температура января по республике окажется выше климатической нормы.
Отметим, что температура в первую декаду января в Татарстане оказалась выше нормы на 7-9 градусов. Вторая декада по республике оказалась теплее обычного на 4-6 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из аномального тепла в аномальный холод, а потом вновь в аномальное тепло попадут на этой неделе жители Татарстана.
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