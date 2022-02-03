Гидрометцентр рассказал, что число солнечных дней в феврале будет ниже нормы

Февраль в Европейской части России будет более солнечным, чем январь. Однако этот показатель все равно будет ниже нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о норме, то не прогнозируется, что февраль будет очень светлым», — цитирует его РИА Новости.

По словам специалиста, как правило, на февраль приходится большое количество циклонов, поэтому это не очень солнечный месяц. Однако более светлый, чем январь.