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Ру Тат
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Общество
3 февраля 2022  15:10

Гидрометцентр рассказал, что число солнечных дней в феврале будет ниже нормы

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Февраль в Европейской части России будет более солнечным, чем январь. Однако этот показатель все равно будет ниже нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о норме, то не прогнозируется, что февраль будет очень светлым», — цитирует его РИА Новости.

По словам специалиста, как правило, на февраль приходится большое количество циклонов, поэтому это не очень солнечный месяц. Однако более светлый, чем январь.

#прогноз #погода #Гидрометцентр РФ
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