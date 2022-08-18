Гидрометцентр РТ раскрыл причину появления запаха газа в Казани

Накануне вечером в Казани появился запах газа. Отчетливо он ощущался, в частности, в Ново-Савиновском районе. Как выяснилось, это связано с тем, что в воздухе был превышен уровень формальдегида. Результаты мониторинга состояния воздуха представил Гидрометцентр РТ.

Так, в 19.05 пункт наблюдения загрязнения атмосферного воздуха на ул.Декабристов, 183 зафиксировал превышение формальдегида на 0,062 мг на кубометр. Кроме того, превышение норм зафиксировал пункт наблюдения, расположенный по ул.Болотникова, – оно составило 0,099 мг на кубометр.

Формальдегид – это бесцветный газ с резким и неприятным запахом. Повышенное содержание его в воздухе чревато головными болями и раздражением слизистых и кожи.