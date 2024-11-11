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Общество 11 ноября 2024 08:32

Гидрометцентр: Процесс потепления в России идет быстрее, чем в мире

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Потепление климата в России происходит значительно быстрее, чем в мире в целом. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности, — объяснил специалист. — И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу».

Примечательно, что в умеренных широтах процессы протекают в 2,5 раза заметнее, чем, к примеру, в тропических регионах. А в северных широтах эти показатели еще выше — в 3,5 раза.

На проблему высоких темпов потепления в России, в частности, обратил на пленарной сессии «Валдая» Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что ситуация грозит серьезными последствиями.

#глобальное потепление
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