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Гидрометцентр: Процесс потепления в России идет быстрее, чем в мире
Потепление климата в России происходит значительно быстрее, чем в мире в целом. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает ТАСС.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности, — объяснил специалист. — И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу».
Примечательно, что в умеренных широтах процессы протекают в 2,5 раза заметнее, чем, к примеру, в тропических регионах. А в северных широтах эти показатели еще выше — в 3,5 раза.
На проблему высоких темпов потепления в России, в частности, обратил на пленарной сессии «Валдая» Президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что ситуация грозит серьезными последствиями.
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