Гидрометцентр предупредил татарстанцев о метели, сильном ветре и гололедице

Сегодня утром в Татарстане местами метель с ухудшением видимости до 1-2 км, сильный ветер. Днем на дорогах сильная гололедица, предупредил Гидрометцентр РТ.

В Казани сегодня днем существенных осадков не ожидается, ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов ниже нуля.

В целом по Татарстану пройдет небольшой снег, в отдельных районах с метелью. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до −5 градусов, на дорогах также сильная гололедица.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике похолодает до −28 градусов.