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Гидрометцентр предупредил татарстанцев о грозах и сильном ветре
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В воскресенье, 28 июля, в Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Ночью ожидаются грозы, сильный северо-западный ветер. В ночные и дневные часы его порывы могут составить 15-18 м/с.
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