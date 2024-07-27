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Общество 27 июля 2024 13:42

Гидрометцентр предупредил татарстанцев о грозах и сильном ветре

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В воскресенье, 28 июля, в Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью ожидаются грозы, сильный северо-западный ветер. В ночные и дневные часы его порывы могут составить 15-18 м/с.

#прогноз погоды #сильный ветер #гроза
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