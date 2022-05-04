Гидрометцентр предупредил о заморозках в европейской части России

В ряде регионов в европейской части России в ближайшие дни ожидаются заморозки. Непогода затронет Московскую, Курскую, Тверскую области, юг Приволжского федерального округа и другие субъекты, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В это время столбики термометров опустятся до 1–4 градусов мороза. 5 и 6 мая заморозки распространятся почти по всему Центральному федеральному округу: в Курской, Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской и Московской областях прогнозируется до 3–4 градусов со знаком минус.

«Заморозки в ближайшие дни будут во многих регионах европейской части России, даже в Ростовской области и Калмыкии [ожидается] до 1–3 градусов мороза. В Волгоградской области в ближайшие два дня тоже заморозки до минус 3 градусов. Они будут также на юге Приволжского федерального округа», — заметил Вильфанд.

В заключение специалист предупредил, что май — это изменчивый месяц, поэтому россияне должны быть готовы к резким похолоданиям и потеплениям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 4 мая в Татарстане ожидаются град, гроза и сильный ветер.