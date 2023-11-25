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Гидрометцентр предупредил о снежной каше, сильном ветре и гололедице в Татарстане
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Фото: © «Татар-информ»
В субботу в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются снег, мокрый снег и морось, гололед и метель. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Возможны усиления ветра, ночью и утром до 15–18 м/с. Ночью столбики термометров покажут от −6 до −11 градусов, однако к утру поднимутся до −5 — 0 градусов. Днем ожидается от −1 до +2 градусов.
Синоптики предупреждают о снежной каше, гололедице, местами сильной, налипании снега.
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