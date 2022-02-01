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Ру Тат
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Общество
1 февраля 2022  18:16

Гидрометцентр предупредил о снеге, метели и ухудшении видимости в Татарстане

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2 февраля на территории Татарстана ожидается облачная погода, ночью возможна метель с ухудшением видимости до 1–2 километров. Об этом жителей РТ предупреждает Гидрометцентр республики.

Также в ночные часы ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с. 

Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем прогнозируется от −1 до −6.

Помимо этого, синоптики напоминают о гололедице на дорогах.

#Прогноз погоды #метель #ухудшение видимости
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