Гидрометцентр предупредил о снеге, метели и ухудшении видимости в Татарстане

2 февраля на территории Татарстана ожидается облачная погода, ночью возможна метель с ухудшением видимости до 1–2 километров. Об этом жителей РТ предупреждает Гидрометцентр республики.

Также в ночные часы ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем прогнозируется от −1 до −6.

Помимо этого, синоптики напоминают о гололедице на дорогах.