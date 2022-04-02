Гидрометцентр предупредил о сильном ветре и тумане с ухудшением видимости в Татарстане

В воскресенье в Татарстане ожидается сильный туман, видимость ухудшится до 500 метров и менее. Об этом предупреждает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Кроме того, ночью и утром прогнозируется гололед, на дорогах возможна сильная гололедица. Днем ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 15–20 м/с, в Казани — до 15 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, а днем поднимутся до 8–13 со знаком плюс.