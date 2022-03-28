Гидрометцентр предупредил о «некомфортной» погоде в Европейской части России

В ближайшие дни на Европейской части России ожидается некомфортная погода с холодами и почти полным отсутствием солнца. Об этом, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, сообщает РИА Новости.

По его словам, такая погода будет длиться на протяжении всей недели. «Преобладающая циркуляция над Европейской Россией будет циклонической, поэтому небо будет облачным. Прежде всего, это касается северной и центральной части региона. Воздушные потоки в основном северо-западные», — рассказал специалист.

Вильфанд уточнил, что температуры в эти дни будут на 2–4 градуса ниже нормы, также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

«Во второй половине недели пройдет фронтальный раздел. Со среды начинается активность следующего циклона. Температура днем будет 3-4 градуса, а ночью будет заметно холоднее, минимальные значения до −9 градусов», — заметил представитель Гидрометцентра.

В заключение специалист заявил, что подобная погода характерна для второй пятидневки марта.