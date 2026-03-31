Общество 31 марта 2026 20:21

Гидрометцентр представил прогноз погоды в Татарстане на апрель-сентябрь 2026 года

Гидрометцентр представил прогноз погоды в Татарстане на апрель-сентябрь 2026 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз температуры и осадков в Татарстане на период с апреля по сентябрь 2026 года. Согласно прогнозу, апрель ожидается теплее климатической нормы, которая составляет +5,4 °C, а количество осадков будет близким к обычным – около 30 мм.

Май, июнь и август синоптики прогнозируют с температурой около многолетней нормы, при этом осадки в эти месяцы тоже будут близки к средним значениям.

В июле температура ожидается выше нормы, которая составляет около +19,9 °C, а в сентябре, наоборот, вероятны меньшие осадки (норма – около 48 мм).

