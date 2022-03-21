Гидрометцентр: Потепление в Татарстане продлится до субботы

В ближайшие дни в Татарстане ожидается улучшение погоды: днем температуры будут подниматься до +7 градусов, ночью не будут ниже −6. Однако на выходных вновь ожидается небольшое похолодание, сообщает Гидрометцентр РТ.

Если завтра в республике ожидается до +6 градусов днем и до −14 ночью, то уже в среду ночью и утром столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, местами до −9. В дневные часы прогнозируется до +2 до +7 градусов. Существенных осадков не ожидается. Такую же погоду синоптики обещают и в четверг, 24 марта.

В пятницу местами возможен небольшой снег, однако погода останется теплой: от −1 до −6 ночью и от 0 до +5 днем.

Однако в субботу прогнозируется снижение температур: 4–13 градусов мороза ночью и от −1 до +4 в дневные часы. Кроме того, в западной части РТ ожидаются снег и усиление ветра.