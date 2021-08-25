Гидрометцентр пообещал «вполне мажорную» погоду в Европейской части России

До конца этой недели в Европейской части России будет наблюдаться умеренная погода, характерная для второй половины лета. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сообщает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что сегодня на данной территории ожидается облачная погода, температуры днем будут достигать 20 градусов, а во второй половине дня возможны дожди.

Завтра, 26 августа, облачность и осадки сохранятся. Кроме того, прогнозируется юго-восточный ветер. В ночные часы столбики термометров будут находиться на отметках в 12–14 градусов — достаточно высокие температуры для этого времени. Далее, заявил Вильфанд, начнет расти давление, ночью температуры воздуха составят 12–15 градусов, днем — 23–25 градусов.

«Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметку в 25 градусов. Это чудо, а не погода! Глава Гидрометцентра назвал последнюю неделю августа „вполне мажорной“, отметив, что температура будет превышать норму на четыре–пять градусов», — заключил специалист.