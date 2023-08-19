Гидрометцентр пообещал «турецкую» жару на юге России

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В ближайшие дни в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах установятся температуры в 33–39 градусов. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, такие значения сопоставимы с климатом на юге Турции.

По словам специалиста, температуры превысят норму на 4–6 градусов. Такая погода прогнозируется в Краснодарском и Ставропольском краях, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии.

«Такая температура по климату соответствует для нынешнего времени года югу Турции», — добавил он в беседе с РИА Новости.

В то же время, отметил представитель Гидрометцентра РФ, в Москве столбики термометров упадут более чем на 10 градусов, и уже со среды не поднимутся выше отметки 20 градусов.