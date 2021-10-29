Гидрометцентр пообещал россиянам теплый ноябрь

На большей части России, в том числе в Поволжье, температуры в ноябре будут выше нормы. Такими прогнозами поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По всей территории страны ноябрь ожидается выше нормы, но в отдельных регионах около нормы, — рассказал он РИА Новости. — Выше нормы температура будет почти на всей Европейской территории России, а исключение составит только самый юг региона. Выше нормы будет также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии».

По его словам, исключением, где температура будет находиться около нормы, станет Средняя Сибирь, в том числе Красноярский край, Хакасия, Иркутская область, а также Томская и Кемеровская области, Чукотка и Камчатка.

По предварительным данным, почти на всей территории России число осадков будет близко к норме, однако на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке возможен их дефицит. И, наоборот, избыточное количество прогнозируется в Хакасии, на юге Иркутской области и Таймыре.