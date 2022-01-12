Гидрометцентр пообещал резкое потепление в Европейской России

В конце недели в Европейской России ожидаются резкие перепады температур, скачки составят до 20 градусов. Также произойдет понижение атмосферного давления на 25–30 мм ртутного столба. Об этом, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сообщает РИА Новости.

По его словам, погода начнет меняться в четверг, когда на Европейскую часть страны придет мощнейший циклон, который пока располагается над Гренландией.

«Тут произойдет очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25-30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днем в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов», — заявил специалист.

Вильфанд объяснил, что резкое изменение погоды затронет почти всю Европейскую часть страны, в том числе северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовскую область и Краснодарский край, Крым. Однако сильнее всего влияние циклона ощутится в центре и на севере Европейской России.

В настоящее время все умеренные широты Евразии находятся под влиянием антициклона, поэтому над центром Европейской России — хорошо выраженная область высокого давления. В то же время понижение температур уже началось в центре Европейской России и на севере.

«Ночью уже будет до −20 градусов, а днем до −10 градусов, местами до −15 градусов. В ночь на четверг будет −17... −20 градусов, по области — до −25 градусов. Облачно с прояснениями, а ночью звезды будет видно, поэтому выхолаживание», — заключил метеоролог.