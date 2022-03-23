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Ру Тат
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Общество
23 марта 2022  15:24

Гидрометцентр обещает аномально теплый апрель в Татарстане

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В этом году в Татарстане ожидается аномально теплая погода в апреле и сентябре. Такими прогнозами поделился Гидрометцентр республики.

В следующем месяце температурная норма по Татарстану составляет 4,4 градуса тепла, а в сентябре 11 градусов.

В период с мая по август температуры будут около нормы — 13, 16,9, 19,1 и 16,8 градуса соответственно.

Кроме того, апрель будет небогат на осадки, их ожидается меньше нормы в 32 мм. В мае-октябре показатель будет находиться около нормы.

#прогноз погоды #температура #осадки #гидрометцентр рт
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